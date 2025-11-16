Глебов признал неудачным ноябрь для сборной России по футболу

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Кирилл Глебов в разговоре с РИА Новости признался, что считает неудачным ноябрьский сбор национальной команды.

Сборная России в ноябре провела товарищеские матчи с командами Перу Чили . Первая игра, прошедшая в Санкт-Петербурге , завершилась со счетом 1:1. Во второй встрече национальная команда уступила в Сочи со счетом 0:2, потерпев первое поражение с ноября 2021 года.

"Обидное поражение. Первое поражение не только для меня, но и для всей этой сборной - долго не проигрывали. Получился неудачный сбор, ни одной победы. Никто не рад этому, все расстроены", - сказал Глебов

"Не было такого, чтобы что-то пошло не так. Просто две ошибки - и пропустили два гола, а свои моменты не реализовали", - отметил вингер сборной России.