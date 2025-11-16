Рейтинг@Mail.ru
Глебов признал неудачным ноябрь для сборной России по футболу - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
11:03 16.11.2025
Глебов признал неудачным ноябрь для сборной России по футболу
Глебов признал неудачным ноябрь для сборной России по футболу
Полузащитник сборной России по футболу Кирилл Глебов в разговоре с РИА Новости признался, что считает неудачным ноябрьский сбор национальной команды.
2025-11-16T11:03:00+03:00
2025-11-16T11:03:00+03:00
Глебов признал неудачным ноябрь для сборной России по футболу

Глебов назвал неудачным ноябрьский сбор национальной команды

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист ЦСКА Кирилл Глебов
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов. Архивное фото
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Кирилл Глебов в разговоре с РИА Новости признался, что считает неудачным ноябрьский сбор национальной команды.
Сборная России в ноябре провела товарищеские матчи с командами Перу и Чили. Первая игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Во второй встрече национальная команда уступила в Сочи со счетом 0:2, потерпев первое поражение с ноября 2021 года.
"Обидное поражение. Первое поражение не только для меня, но и для всей этой сборной - долго не проигрывали. Получился неудачный сбор, ни одной победы. Никто не рад этому, все расстроены", - сказал Глебов.
"Не было такого, чтобы что-то пошло не так. Просто две ошибки - и пропустили два гола, а свои моменты не реализовали", - отметил вингер сборной России.
Глебову 20 лет. Игра против сборной Чили стала для него второй в составе национальной команды. Пока он не сумел отметиться результативными действиями.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче
12 ноября, 22:05
 
