"Мы проигрываем": в ЕС ужаснулись новой реальности
08:00 16.11.2025
"Мы проигрываем": в ЕС ужаснулись новой реальности
Все больше компаний из ФРГ признают, что уступают конкурентам не из стран ЕС. Причем страдают все отрасли, а дальше — только хуже. Что предлагают экономисты и... РИА Новости, 16.11.2025
1920
1920
true
"Мы проигрываем": в ЕС ужаснулись новой реальности

Бархота: экономика ФРГ из некогда ведущей в ЕС превратится в периферийную

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. Все больше компаний из ФРГ признают, что уступают конкурентам не из стран ЕС. Причем страдают все отрасли, а дальше — только хуже. Что предлагают экономисты и чиновники — в материале РИА Новости.

Открыли глаза

В октябре о снижении конкурентоспособности сообщили 36,6% немецких компаний. Это самый высокий показатель за все время наблюдений. Еще в июле проблему признавали лишь 24,7%, говорится в исследовании института IFO.
"Это показывает, насколько усилилось влияние структурных проблем. Без фундаментальных реформ Германия рискует отстать еще больше", — подчеркивает руководитель отдела исследований IFO Клаус Вольрабе.
О падении конкурентоспособности заявила каждая вторая компания в химической промышленности, почти столько же — в электронной отрасли (47%). В машиностроении — 40%.
© AP Photo / Michael ProbstХимический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Прямой удар

Конкурентоспособность определяют два параметра: цена и качество. Промышленная модель Германии десятилетиями базировалась на доступном российском газе. Прекращение импорта ее обрушило, поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
"Издержки на закупку сырья росли, в то время как технологическое перевооружение уже отставало от других стран, в том числе азиатских. Плюс узость рынков сбыта. Потребители предпочитают новинки. А когда производство консервативное, да еще и дорожающее, спрос невелик", — отмечает, в свою очередь, экономист Андрей Бархота.
Сейчас цены на газ и электроэнергию для немецких компаний — из самых высоких в мире и значительно выше, чем у конкурентов в США или Китае, добавляет Татьяна Асон. Так, с 2021-го газ в Германии подорожал на 77%.
"Китай в автомобилестроении, машиностроении, солнечной энергетике предлагает аналогичную продукцию по более низким ценам. Кроме того, Пекин активно развивает собственные цепочки создания стоимости", — уточняет эксперт.
В Союзе машиностроителей Германии (VDMA) подсчитали: в сентябре заказы на автомобили упали на 19%. Внутренних убавилось на пять процентов, зарубежных — на 24. Из еврозоны — на 13. От остальных — на 27.
В 2024-м закрылись более 196 тысяч предприятий. По данным немецкого издания Exxpress, за два года страна потеряла около 300 000 рабочих мест.
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Время реформ

Пакет мер должен быть комплексным, нужно обновление всей экономической модели Германии, уверена Татьяна Асон.
Возможны такие шаги.
1. Борьба с бюрократией, ускорение планирования и запуска крупных инфраструктурных проектов, особенно в области зеленой энергетики. Ослабление административного бремени для компаний, прежде всего малого и среднего бизнеса.
2. Уменьшение налога на прибыль предприятий для выравнивания условий с другими участниками ЕС — например, с Ирландией или странами Восточной Европы.
"Можно разрешить быстрее списывать инвестиции в оборудование и технологии, что стимулирует обновление основных фондов, а также увеличить налоговые льготы на НИОКР", — рассуждает эксперт.
3. Пониженный тариф на электричество для энергоемких отраслей на переходный период.
4. Стимулы для возврата части производств в Германию.
5. Инвестиции в программы пере- и повышения квалификации.
Канцлер Фридрих Мерц признал: компании действительно страдают от высоких цен на энергию. "Правительство в Берлине и Брюсселе в настоящее время активно работает над поиском решений в этом году", — заверил он.
В апреле партия "Альтернатива для Германии" призывала главу правительства возобновить покупку газа у России, чтобы справиться с кризисом, напомнил Андрей Бархота.
"Они хотели за счет дешевого сырья хотя бы часть рынка вернуть в зону комфорта и избежать потерь. Но этого не происходит. Пока у власти конфронтационные силы, такие как Христианско-демократический союз, ничего не изменится", — говорит эксперт.
По его мнению, немецкая промышленность рискует окончательно утратить лидерские позиции. А экономика ФРГ из некогда ведущей в Евросоюзе превратится в периферийную.
© РИА Новости / Ольга СеменоваАвтоград в Вольфсбурге
