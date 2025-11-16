В Германии призвали возобновить поставки энергоносителей из России

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок энергоносителей из России в случае установления режима прекращения огня на Украине.

Ранее исследование института экономики Германии (IW) выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%.