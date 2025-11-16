МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок энергоносителей из России в случае установления режима прекращения огня на Украине.
Ранее исследование института экономики Германии (IW) выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
