14:20 16.11.2025
в мире, россия, германия, москва, михаэль кречмер, владимир путин
В мире, Россия, Германия, Москва, Михаэль Кречмер, Владимир Путин
В Германии призвали возобновить поставки энергоносителей из России

Премьер Саксонии Кречмер призвал вернуться к покупке российских энергоносителей

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок энергоносителей из России в случае установления режима прекращения огня на Украине.
«
"Энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации… Мы отказались от своего конкурентного преимущества – низких цен на энергоносители. Мы заинтересованы в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня", - сказал Кречмер в интервью медиагруппе Funke.
Кречмер отметил также, что позиция немецких властей о полном отказе от сотрудничества с Россией была ошибочна. По его мнению, в долгосрочной перспективе Москва снова должна стать торговым партнером Берлина.
Ранее исследование института экономики Германии (IW) выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
