Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в первой половине ноября сохранилась на уровне 96%, наблюдаемом в октябре, выяснило РИА Новости.
Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 15 ноября составили 812,6 миллиона кубометров (+12,3% к аналогичному периоду в 2024 году, +2,6% к периоду с 1 по 15 октября).
При максимальной технической возможности транспортировки газа по этому участку в 56,7 миллиона кубометров в сутки загрузка европейской ветки "Турецкого пото
ка" составила в первой половине ноября 95,6% (в среднем 54,2 миллиона кубометров в сутки). Причем в один из дней загрузка на участке превышала 100%, три дня составляла 99%.
Поставки по этому маршруту в октябре достигли 1,683 миллиарда кубометров (+13,1% к тому же месяцу в 2024 году).
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России
в Турцию
через Черное море
. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии
, Румынии
, Греции
, Северной Македонии
, Боснии
и Герцеговине, Венгрии
.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину
с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома
" в Европу
.