Рейтинг@Mail.ru
Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/gazoprovod-2055320845.html
Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов
Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов - РИА Новости, 16.11.2025
Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов
Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает в страны Южной и... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T17:57:00+03:00
2025-11-16T17:57:00+03:00
в мире
россия
турция
черное море
газпром
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg
https://ria.ru/20251019/krym-2049218865.html
https://ria.ru/20251108/vengrija-2053579562.html
россия
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aad5035ddcc6fa1b2ab276c32f8fe10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, черное море, газпром, турецкий поток
В мире, Россия, Турция, Черное море, Газпром, Турецкий поток
Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов

Среднесуточная загрузка европейской ветки "Турецкого потока" сохраняется на 96%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в первой половине ноября сохранилась на уровне 96%, наблюдаемом в октябре, выяснило РИА Новости.
Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 15 ноября составили 812,6 миллиона кубометров (+12,3% к аналогичному периоду в 2024 году, +2,6% к периоду с 1 по 15 октября).
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством
19 октября, 16:09
При максимальной технической возможности транспортировки газа по этому участку в 56,7 миллиона кубометров в сутки загрузка европейской ветки "Турецкого потока" составила в первой половине ноября 95,6% (в среднем 54,2 миллиона кубометров в сутки). Причем в один из дней загрузка на участке превышала 100%, три дня составляла 99%.
Поставки по этому маршруту в октябре достигли 1,683 миллиарда кубометров (+13,1% к тому же месяцу в 2024 году).
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
8 ноября, 00:00
 
В миреРоссияТурцияЧерное мореГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала