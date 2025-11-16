Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов

Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в первой половине ноября сохранилась на уровне 96%, наблюдаемом в октябре, выяснило РИА Новости.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 15 ноября составили 812,6 миллиона кубометров (+12,3% к аналогичному периоду в 2024 году, +2,6% к периоду с 1 по 15 октября).

При максимальной технической возможности транспортировки газа по этому участку в 56,7 миллиона кубометров в сутки загрузка европейской ветки "Турецкого пото ка" составила в первой половине ноября 95,6% (в среднем 54,2 миллиона кубометров в сутки). Причем в один из дней загрузка на участке превышала 100%, три дня составляла 99%.

Поставки по этому маршруту в октябре достигли 1,683 миллиарда кубометров (+13,1% к тому же месяцу в 2024 году).