Гарбузов: 126 тыс учеников поучаствовали в викторине "Москва Промышленная"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Более 126 тысяч школьников со всей России приняли участие во Всероссийской викторине "Москва Промышленная: гид по профессиям", она продлится до 1 декабря на образовательной платформе Учи.ру, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что участие в викторине бесплатное. Она рассчитана для учащихся 6–11 классов. Желающие еще могут принять в ней участие.

"Стартовавшая 7 октября, в День московской промышленности, интерактивная викторина служит важным профориентационным инструментом: помогает школьникам определиться с направлением дальнейшего развития, вдохновляет на изучение технических дисциплин и демонстрирует значимость инноваций и технологий в современном обществе. В проекте уже приняли участие более 126 тысяч учащихся со всей России. У остальных еще есть возможность присоединиться – мероприятие продлится до 1 декабря", – отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

"Москва Промышленная: гид по профессиям" – первый совместный проект департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, АНО "Моспром" и образовательной платформы Учи.ру.

Главная цель данного проекта познакомить школьников с достижениями столичных промышленных предприятий и раскрыть перспективы инженерных специальностей. Через интерактивные задания участники не просто получают знания, а узнают о ключевых отраслях московской промышленности, востребованных профессиях и навыках для работы в высокотехнологичных компаниях.

Участникам предстоит ответить на 15 вопросов по пяти темам: "Промышленность. Люди индустрии", "От фотоники до цифровых дизайнов", "Аэрокосмос и космические проекты", "Инженерия здоровья" и "Промышленность Москвы: история, цифры, площадки". Пройти викторину нужно за час.

Результаты первых недель показали, что сложнее всего школьникам давались задания о людях индустрии и аэрокосмосе – полностью справились 19% и 27% участников соответственно. Эти темы знакомили с предприятиями, инженерными специализациями, реальными производственными задачами и космическими проектами.

С заданиями по темам "От фотоники до цифровых двойников" и "Инженерия здоровья" справились 45% и 32% участников.

Как сообщила директор департамента регионального развития Учи.ру Илона Абаншина, формат викторины подчеркивает важность раннего знакомства с инженерными профессиями и технологическими процессами. По ее словам, чем раньше дети видят реальные задачи и индустрию на практике, тем проще им будет соотнести школьные знания с возможными будущими направлениями карьеры.

"Для родителей такой подход становится инструментом, позволяющим поддерживать увлечение ребенка и помогать ему развиваться в тех сферах, которые ему действительно нравятся", – подчеркнула Абаншина.