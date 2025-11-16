Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: 126 тыс учеников поучаствовали в викторине "Москва Промышленная" - РИА Новости, 16.11.2025
14:13 16.11.2025
Гарбузов: 126 тыс учеников поучаствовали в викторине "Москва Промышленная"
Гарбузов: 126 тыс учеников поучаствовали в викторине "Москва Промышленная" - РИА Новости, 16.11.2025
Гарбузов: 126 тыс учеников поучаствовали в викторине "Москва Промышленная"
Более 126 тысяч школьников со всей России приняли участие во Всероссийской викторине "Москва Промышленная: гид по профессиям", она продлится до 1 декабря на... РИА Новости, 16.11.2025
Новости
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Более 126 тысяч школьников со всей России приняли участие во Всероссийской викторине "Москва Промышленная: гид по профессиям", она продлится до 1 декабря на образовательной платформе Учи.ру, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что участие в викторине бесплатное. Она рассчитана для учащихся 6–11 классов. Желающие еще могут принять в ней участие.
"Стартовавшая 7 октября, в День московской промышленности, интерактивная викторина служит важным профориентационным инструментом: помогает школьникам определиться с направлением дальнейшего развития, вдохновляет на изучение технических дисциплин и демонстрирует значимость инноваций и технологий в современном обществе. В проекте уже приняли участие более 126 тысяч учащихся со всей России. У остальных еще есть возможность присоединиться – мероприятие продлится до 1 декабря", – отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
"Москва Промышленная: гид по профессиям" – первый совместный проект департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, АНО "Моспром" и образовательной платформы Учи.ру.
Главная цель данного проекта познакомить школьников с достижениями столичных промышленных предприятий и раскрыть перспективы инженерных специальностей. Через интерактивные задания участники не просто получают знания, а узнают о ключевых отраслях московской промышленности, востребованных профессиях и навыках для работы в высокотехнологичных компаниях.
Участникам предстоит ответить на 15 вопросов по пяти темам: "Промышленность. Люди индустрии", "От фотоники до цифровых дизайнов", "Аэрокосмос и космические проекты", "Инженерия здоровья" и "Промышленность Москвы: история, цифры, площадки". Пройти викторину нужно за час.
Результаты первых недель показали, что сложнее всего школьникам давались задания о людях индустрии и аэрокосмосе – полностью справились 19% и 27% участников соответственно. Эти темы знакомили с предприятиями, инженерными специализациями, реальными производственными задачами и космическими проектами.
С заданиями по темам "От фотоники до цифровых двойников" и "Инженерия здоровья" справились 45% и 32% участников.
Как сообщила директор департамента регионального развития Учи.ру Илона Абаншина, формат викторины подчеркивает важность раннего знакомства с инженерными профессиями и технологическими процессами. По ее словам, чем раньше дети видят реальные задачи и индустрию на практике, тем проще им будет соотнести школьные знания с возможными будущими направлениями карьеры.
"Для родителей такой подход становится инструментом, позволяющим поддерживать увлечение ребенка и помогать ему развиваться в тех сферах, которые ему действительно нравятся", – подчеркнула Абаншина.
Все участники получат сертификат, грамоту или диплом – в зависимости от результата. Пройти викторину можно на сайте mosprom.uchi.ru. Для участия нужно зарегистрироваться или войти с логином и паролем от личного кабинета на платформе Учи.ру.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
