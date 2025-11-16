Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Победа над обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой досталась россиянину Исламу Махачеву с меньшими усилиями, чем можно было предположить до боя, соперник не смог оказать достойного сопротивления, заявил РИА Новости промоутер турниров по смешанным единоборствам (ММА) Камил Гаджиев.
Махачев в ночь на воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке по итогам пяти раундов выиграл единогласным решением судей. Спортсмен стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC.
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
«
"У любого боя есть две составляющие. Первая: тех, кто по-настоящему болеет за человека, в титульных поединках интересует только результат, то есть победа любой ценой. Вторая: если посмотреть глазами постороннего зрителя, то ему, конечно, хочется более ярких побед. Ислам в одном из моментов начал охотиться за досрочной победой, но у него это не совсем получилось, Маддалена не дал себя финишировать. И Махачев не вылезал из кожи вон, чтобы это сделать, потому что на него давила необходимость добиться нужного результата", - сказал Гаджиев.
"Если бы это был трехраундовый бой и не за чемпионский титул, то Ислам завершил бы досрочно. Я всегда был невысокого мнения о Маддалене, именно как о чемпионе. Эта весовая категория (до 77 кг) уже давно переживает кризис. После временного ухода из нее Камару Усмана там начался бардак. Пояс переходил из рук в руки, и каждый следующий чемпион был слабее предыдущего. Завоевать пояс Маддалены для Ислама оказалось даже легче, чем я думал. Потому что от Джека вообще не последовало каких-либо сюжетов. Для меня это парадокс", - отметил эксперт.
На счету 34-летнего Махачева стало 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 29-летнего Делла Маддалены 18 выигранных боев при трех поражениях.
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
16 ноября, 09:24