Рейтинг@Mail.ru
Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
12:07 16.11.2025 (обновлено: 21:06 18.11.2025)
https://ria.ru/20251116/gadzhiev-2055279242.html
Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым
Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым
Победа над обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой досталась россиянину Исламу... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-16T12:07:00+03:00
2025-11-18T21:06:00+03:00
единоборства
спорт
ислам махачев
камил гаджиев
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
джек делла маддалена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055834377_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_1b88fe16aee3c409e3fac671b898a9f1.jpg
/20251116/makhachev--2055261734.html
/20251116/mahachev-2055262537.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055834377_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4ca41d4b92173a40017e437a90401d89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ислам махачев, камил гаджиев, ufc, смешанные боевые искусства (мма), джек делла маддалена
Единоборства, Спорт, Ислам Махачев, Камил Гаджиев, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Джек Делла Маддалена
Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым

Гаджиев заявил, что Делла Маддалена был для Махачева слишком легким соперником

© Соцсети бойца ММАИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Соцсети бойца ММА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Победа над обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой досталась россиянину Исламу Махачеву с меньшими усилиями, чем можно было предположить до боя, соперник не смог оказать достойного сопротивления, заявил РИА Новости промоутер турниров по смешанным единоборствам (ММА) Камил Гаджиев.
Махачев в ночь на воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке по итогам пяти раундов выиграл единогласным решением судей. Спортсмен стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC.
Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
«
"У любого боя есть две составляющие. Первая: тех, кто по-настоящему болеет за человека, в титульных поединках интересует только результат, то есть победа любой ценой. Вторая: если посмотреть глазами постороннего зрителя, то ему, конечно, хочется более ярких побед. Ислам в одном из моментов начал охотиться за досрочной победой, но у него это не совсем получилось, Маддалена не дал себя финишировать. И Махачев не вылезал из кожи вон, чтобы это сделать, потому что на него давила необходимость добиться нужного результата", - сказал Гаджиев.
"Если бы это был трехраундовый бой и не за чемпионский титул, то Ислам завершил бы досрочно. Я всегда был невысокого мнения о Маддалене, именно как о чемпионе. Эта весовая категория (до 77 кг) уже давно переживает кризис. После временного ухода из нее Камару Усмана там начался бардак. Пояс переходил из рук в руки, и каждый следующий чемпион был слабее предыдущего. Завоевать пояс Маддалены для Ислама оказалось даже легче, чем я думал. Потому что от Джека вообще не последовало каких-либо сюжетов. Для меня это парадокс", - отметил эксперт.
На счету 34-летнего Махачева стало 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 29-летнего Делла Маддалены 18 выигранных боев при трех поражениях.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
16 ноября, 09:24
 
ЕдиноборстваСпортИслам МахачевКамил ГаджиевUFCСмешанные боевые искусства (ММА)Джек Делла Маддалена
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала