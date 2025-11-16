Гаджиев заявил, что Делла Маддалена ничего не показал в бою с Махачевым

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Победа над обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой досталась россиянину Исламу Махачеву с меньшими усилиями, чем можно было предположить до боя, соперник не смог оказать достойного сопротивления, заявил РИА Новости промоутер турниров по смешанным единоборствам (ММА) Камил Гаджиев.