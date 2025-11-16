Рейтинг@Mail.ru
Как Брендан Фрейзер возродил карьеру, несмотря на скандалы и падения - РИА Новости, 16.11.2025
08:26 16.11.2025
Как Брендан Фрейзер возродил карьеру, несмотря на скандалы и падения
Как Брендан Фрейзер возродил карьеру, несмотря на скандалы и падения
Как Брендан Фрейзер возродил карьеру, несмотря на скандалы и падения

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБрендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости, Вадим Минеев. Карьера Брендана Фрейзера похожа на американские горки: сначала невероятный взлет, затем падение, и вот он опять на вершине славы. Как сложилась его непростая судьба в Голливуде после насмешек и травли в сети?

Дипломированный актер

Будущий актер родился 3 декабря 1968 года и стал уже четвертым ребенком в семье. Его мать занималась продажами, а отец был сотрудником дипломатической службы в канадском управлении по туризму.
Из-за особенностей работы отца семья много путешествовала, и Брендан объездил полмира, пожив в США, Нидерландах, Швейцарии, Италии и Великобритании. Во время жизни в Лондоне Брендан увлекся театром и не пропускал ни одной новой постановки.
© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда
Перед поступлением мальчика в школу семья вернулась в Канаду, где Брендан стал активно участвовать в школьных спектаклях. После окончания школы он поступил в театральный вуз.
В те времена профессиональные актеры были для Голливуда как "белые вороны": обычно главные роли в блокбастерах получали люди, весьма далекие от этой профессии, но обладающие невероятными природными данными. В Брендане Фрейзере сочеталось все — и диплом, и харизма, и внешняя привлекательность.

На вершине

Актеру покорился кинематографический "Олимп". По-настоящему прорывным для его карьеры стал конец 1990-х, когда на большие экраны вышло сразу несколько сильных фильмов — "Джордж из джунглей", "Взрыв из прошлого" и "Мумия".
© Universal StudiosКадр из фильма "Мумия"
Кадр из фильма Мумия - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Universal Studios
Кадр из фильма "Мумия"
Фрейзер был красив и обаятелен, при этом демонстрировал хорошую актерскую игру на экране. Неудивительно, что ему удалось завоевать заслуженную любовь у зрителей. Особенно много было у актера поклонниц.
Не устояла перед чарами Брендана и актриса Эфтон Смит, которая в 1998 году вышла за него замуж. Вместе они воспитали троих детей, а в 2007 году объявили о разводе, что стало для актера сильным ударом, и именно в этот момент жизнь актера покатилась под откос.

Проблемы со здоровьем и домогательства

По просьбе режиссеров Брендан часто выполнял многие трюки самостоятельно, что приводило к многочисленным травмам. Помимо этого, Фрейзер умудрился сломать позвоночник, когда спасал свой дом в Коннектикуте от упавшего на него из-за урагана "Сэнди" дерева.
© РИА Новости / Лариса СаенкоПоследствия урагана Сэнди на Лонг-Бич
Последствия урагана Сэнди на Лонг-Бич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Лариса Саенко
Последствия урагана Сэнди на Лонг-Бич
В результате следующие семь лет после выхода третьей части "Мумии" актер практически не вылезал из больницы. Ему частично заменили коленный сустав, восстанавливали голосовые связки и провели несколько сложных операций на позвоночнике.
"Мне была нужна ламинэктомия (удаление части позвонка, чтобы снизить давление на спинной мозг, — прим.). Но поясница все равно не выдержала, так что через год пришлось делать ее снова", — приводит цитату Фрейзера "Лента.ру".
© Depositphotos.com / DariaPotapoivaОстеопат держит в руках модель позвонков
Остеопат держит в руках модель позвоночника с грыжей - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Depositphotos.com / DariaPotapoiva
Остеопат держит в руках модель позвонков
А еще к проблемам со здоровьем и разладу в семье прибавились и скандалы. Согласно воспоминаниям Фрейзера, до него вполне недвусмысленно домогался бывший глава Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипп Берк. Сам Филипп, впрочем, обвинения Фрейзера обозвал полнейшей ложью. Хотя и извинился.

Растолстел и подвергся травле в интернете

На фоне стресса, депрессии и проблем со здоровьем высокий, некогда прекрасно сложенный актер сильно изменился внешне: за несколько лет поправился так, что перестал быть похожим на самого себя. Голливуд отвернулся от него: в большое кино не приглашали, лишь иногда звали на небольшие роли в сериалах.
Это не прошло мимо пользователей интернета, которые высмеивали изменившуюся фигуру актера, делали из его фотографий мемы и использовали в качестве "демотиватора" для тех, кто не хочет ходить в тренажерный зал.
"Меньше углеводов — иначе будешь, как Фрейзер", — шутили в Сети.

Триумфальное возвращение

И все же актер нашел в себе силы вернуться на экраны. Вторую волну популярности он поймал после фильма "Кит", вышедшего в 2022 году, за исполнение главной роли в котором Фрейзер получил премию "Оскар". Актер сумел немного "подправить" и свою изменившуюся внешность, пережил все потери, и сейчас у него вновь нет отбоя от предложений работы.
© AP Photo / Chris PizzelloБрендан Фрейзер
Брендан Фрейзер - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Брендан Фрейзер
Сейчас Брендан Фрейзер регулярно появляется на красных дорожках и планирует и дальше радовать зрителей своими новыми ролями.
 
 
 
