Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия
04:13 16.11.2025 (обновлено: 07:26 16.11.2025)
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги Франции и ЕС
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе активов России для закупок европейского оружия.
"Европейские фонды (план по выделению кредитов на 150 миллиардов евро на оборону, объявленный Еврокомиссией - ред.) или, например, использование (российских - ред.) замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и европейских вооружений", - заявил Аддад в эфире телеканала LCI.
В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России
Вчера, 00:27
В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России
Вчера, 00:27
В то же время Аддад заявил, что консенсуса по активам РФ в ЕС по-прежнему нет и Франция выступает за то, чтобы при любом сценарии было соблюдено международное право.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции
14 ноября, 19:02
 
