Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе активов России для закупок европейского оружия.
"Европейские фонды (план по выделению кредитов на 150 миллиардов евро на оборону, объявленный Еврокомиссией - ред.) или, например, использование (российских - ред.) замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и европейских вооружений", - заявил Аддад в эфире телеканала LCI.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.