Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Французские и украинские представители в понедельник на встрече в Париже обсудят расширение сотрудничества в области производства беспилотников, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«
"Завтра мы впервые организуем в Париже встречу между (представителями - ред.) экосистемы производства украинских беспилотников и экосистемы производства французских беспилотников для расширения сотрудничества между нашими странами", - заявил Барро в эфире радиостанции France Inter.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.