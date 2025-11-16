Рейтинг@Mail.ru
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/frantsija-2055318478.html
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА
Французские и украинские представители в понедельник на встрече в Париже обсудят расширение сотрудничества в области производства беспилотников, заявил министр... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T17:37:00+03:00
2025-11-16T17:37:00+03:00
в мире
париж
украина
франция
жан-ноэль барро
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251116/parizh-2055306304.html
париж
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, украина, франция, жан-ноэль барро, сергей лавров, нато
В мире, Париж, Украина, Франция, Жан-Ноэль Барро, Сергей Лавров, НАТО
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

Барро: Франция и Украина обсудят расширение сотрудничества в производстве БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Французские и украинские представители в понедельник на встрече в Париже обсудят расширение сотрудничества в области производства беспилотников, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«

"Завтра мы впервые организуем в Париже встречу между (представителями - ред.) экосистемы производства украинских беспилотников и экосистемы производства французских беспилотников для расширения сотрудничества между нашими странами", - заявил Барро в эфире радиостанции France Inter.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже
Вчера, 15:42
 
В миреПарижУкраинаФранцияЖан-Ноэль БарроСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала