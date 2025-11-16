https://ria.ru/20251116/finlyandiya-2055235667.html
СМИ: погранслужба Финляндии выслала бывшего вагнеровца обратно в Россию
СМИ: погранслужба Финляндии выслала бывшего вагнеровца обратно в Россию - РИА Новости, 16.11.2025
СМИ: погранслужба Финляндии выслала бывшего вагнеровца обратно в Россию
Погранслужба Финляндии выслала служившего в ЧВК "Вагнер" россиянина обратно в Россию после задержания, сообщает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 16.11.2025
финляндия
россия
северная карелия (финляндия)
в мире
Yle: погранслужба Финляндии выслала экс-бойца ЧВК "Вагнер" обратно в Россию