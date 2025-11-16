Рейтинг@Mail.ru
СМИ: погранслужба Финляндии выслала бывшего вагнеровца обратно в Россию - РИА Новости, 16.11.2025
00:40 16.11.2025 (обновлено: 10:29 16.11.2025)
СМИ: погранслужба Финляндии выслала бывшего вагнеровца обратно в Россию
Погранслужба Финляндии выслала служившего в ЧВК "Вагнер" россиянина обратно в Россию после задержания, сообщает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Погранслужба Финляндии выслала служившего в ЧВК "Вагнер" россиянина обратно в Россию после задержания, сообщает телерадиовещатель Yle.
По данным Yle, россиянин по имени Евгений пересек границу с Финляндией 17 июня, после чего попросил убежища. С опорой на публикации мужчины в соцсетях Yle заявляет, что Евгений ранее служил в ЧВК "Вагнер".
"Россиянин, нелегально пересекший границу Финляндии, был возвращен в Россию. <...> Пограничная служба подтвердила, что депортированный мужчина имел военное прошлое, но отказалась предоставить дополнительные подробности", — говорится в материале.
При этом, отмечает Yle, задержавшая россиянина погранслужба региона Северная Карелия заявила, что приняла решение опубликовать информацию о нем после того, как в обществе распространились утверждения о его военном прошлом.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Посольство России потребовало улучшить условия содержания Тордена
6 ноября, 13:13
 
Заголовок открываемого материала