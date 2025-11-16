Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей
14:12 16.11.2025
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей - РИА Новости, 16.11.2025
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей
Документы на квартиры по программе реновации за девять месяцев текущего года оформили на 25% больше жителей Москвы, чем год назад, в этот раз их число составило
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Документы на квартиры по программе реновации за девять месяцев текущего года оформили на 25% больше жителей Москвы, чем год назад, в этот раз их число составило около 33 тысяч, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по сентябрь документы на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации оформили около 33 тысяч москвичей из 480 старых домов. Это почти на четверть больше, чем за первые девять месяцев 2024 года, когда правообладателями равнозначного жилья в новостройках стали примерно 26,6 тысячи человек. Все они получили комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Причем больше 50% обладателей нового жилья по реновации являются жителями трех округов. В частности, на востоке живут свыше 7,3 тысячи участников программы, на севере – около 5,8 тысячи человек, на северо-востоке – примерно 4 тысячи человек, уточняется в сообщении градкомплекса.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что новостройки по программе реновации экономят до 40% ресурсов, чем старые пятиэтажки.
