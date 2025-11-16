Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 22 медицинских учреждения построят в Москве до 2028 года
12:06 16.11.2025
Ефимов: 22 медицинских учреждения построят в Москве до 2028 года
В Москве в ближайшие два года построят более 20 медицинских учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.11.2025
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: 22 медицинских учреждения построят в Москве до 2028 года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Москве в ближайшие два года построят более 20 медицинских учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город уделяет особое внимание созданию социальной инфраструктуры, например, в столице регулярно возводят новые объекты для обеспечения качественной медицинской помощи. В частности, под кураторством Департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы в период с 2026 по 2028 год планируется построить 22 медицинских объекта. Они появятся в 11 округах столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Так, в Москве появятся новые подстанции скорой помощи, несколько поликлиник, в том числе стоматологическая, а также Центр детской нейрореабилитации и ортопедии. Объекты будут находиться в Сокольниках, Царицыне, Перове, Измайлове, Мещанском районе, Лефортове, Северном Медведкове, уточнил замглавы города.
В частности, на Большой Сухаревской площади возведут новое здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского на 150 тысяч "квадратов". В Троицке построят поликлинику для взрослых на 13 тысяч "квадратов", за смену туда смогут прийти 750 человек, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в 2026 году на здравоохранение в столице будет выделено 615 миллиардов рублей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Ефимов: современные городские кварталы возведут на востоке Москвы по 15 КРТ
14 ноября, 15:12
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
