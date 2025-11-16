Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Калининградом погибли два человека
12:01 16.11.2025 (обновлено: 12:11 16.11.2025)
В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП под Калининградом погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2025
В ДТП под Калининградом погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал, врезавшись в придорожное дерево в Гусевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 16.11.2025
гусевский район
калининград
озерский район
В ДТП под Калининградом погибли два человека

В ДТП в Гусевском районе под Калининградом погибли два человека

© Фото : МЧС Калининградской области/ВКонтактеПоследствия ДТП в Гусевском районе под Калининградом
Последствия ДТП в Гусевском районе под Калининградом - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : МЧС Калининградской области/ВКонтакте
Последствия ДТП в Гусевском районе под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал, врезавшись в придорожное дерево в Гусевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
По данным ГАИ, водитель ночью, управляя автомобилем Volkswagen, двигался со стороны поселка Дубрава Озерского района в сторону города Гусев.
"На правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение. Двое 50-летних пассажиров скончались на месте дорожного происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной госавтоинспекции.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, спасателям пришлось деблокировать водителя.
"Пожарные деблокировали водителя и передали его медикам, он госпитализирован. Двое пассажиров были обнаружены без признаков жизни", - сообщается в Telegram-канале областного ГУ МЧС.
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
09:26
 
