https://ria.ru/20251116/dtp-2055278789.html
В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП под Калининградом погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2025
В ДТП под Калининградом погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал, врезавшись в придорожное дерево в Гусевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:01:00+03:00
2025-11-16T12:01:00+03:00
2025-11-16T12:11:00+03:00
происшествия
гусевский район
калининград
озерский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
volkswagen group
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055279435_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_3314ab1a5fac99e0c9c1628a22fb0116.jpg
https://ria.ru/20251116/dtp-2055262734.html
гусевский район
калининград
озерский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055279435_0:84:1068:885_1920x0_80_0_0_37468f979aea2e77412937c215b02791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гусевский район, калининград, озерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Гусевский район, Калининград, Озерский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП в Гусевском районе под Калининградом погибли два человека