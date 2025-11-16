Рейтинг@Mail.ru
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского - РИА Новости, 16.11.2025
01:31 16.11.2025
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского - РИА Новости, 16.11.2025
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
Усилившиеся громкие скандалы вокруг Владимира Зеленского указывают на агонию его режима, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
артем дмитрук
владимир зеленский
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
в мире, артем дмитрук, владимир зеленский, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского

Дмитрук: громкие скандалы вокруг Зеленского демонстрируют агонию его режима

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Усилившиеся громкие скандалы вокруг Владимира Зеленского указывают на агонию его режима, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«
"Это не конец и не начало. Это процесс. Как я говорю, это затянувшаяся агония, но от этого она не перестала быть агонией", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине коррупционный скандал нанес удар Зеленскому, сообщает FT
Вчера, 23:05
По словам парламентария, вся ложь, на которой сейчас держится власть Зеленского, сейчас выходит наружу под воздействием расследований и участившихся скандалов, и жители Украины начинают понимать, что уничтожение страны — это не случайность, а целенаправленная политика главы киевского режима и его окружения.
"Это точно кол. Пусть и не в сердце, но в ногу режима так точно", — считает Дмитрук.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
На митинге в Киеве протестующий потребовал объявить Зеленскому импичмент - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент
Вчера, 16:18
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
Вчера, 15:41
 
В миреАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
