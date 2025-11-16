Медработники провели в Брюсселе антиправительственный "Марш зонтиков"

«

"Мы выступаем против мер, которые могут привести к централизованной и бюрократизированной государственной системе здравоохранения, потере автономии врачей, снижению внимания к пациентам. Это также приведет к утечке мозгов в другие страны и выльется в снижение качества медицинской помощи для всего населения", - сказала представитель профсоюза.