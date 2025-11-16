https://ria.ru/20251116/bryussel-2055308884.html
Медработники провели в Брюсселе антиправительственный "Марш зонтиков"
Медработники провели в Брюсселе антиправительственный "Марш зонтиков" - РИА Новости, 16.11.2025
Медработники провели в Брюсселе антиправительственный "Марш зонтиков"
Медицинские работники вышли в воскресенье на "Марш зонтиков" в центр Брюсселя в знак протеста против реформ правительства в области здравоохранения
Медработники провели в Брюсселе антиправительственный "Марш зонтиков"
В Брюсселе врачи вышли на "Марш зонтиков" против реформ правительства в отрасли
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Медицинские работники вышли в воскресенье на "Марш зонтиков" в центр Брюсселя в знак протеста против реформ правительства в области здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости.
Марш стартовал от Центрального вокзала Брюсселя
и завершился на бульваре Режен, где участники акции зачитали письмо федеральному министру здравоохранения Франку Ванденбруку и передали его в канцелярию министра. Как заявила в ходе акции представитель профсоюза поставщиков медицинских услуг (UBPS), планы властей значительно ухудшат как положение врачей, так и обслуживание пациентов.
«
"Мы выступаем против мер, которые могут привести к централизованной и бюрократизированной государственной системе здравоохранения, потере автономии врачей, снижению внимания к пациентам. Это также приведет к утечке мозгов в другие страны и выльется в снижение качества медицинской помощи для всего населения", - сказала представитель профсоюза.
Врачи выдвинули ряд требований: проведение властями консультаций с медицинскими работниками для адаптации реформ, внедрение политики профилактики, ориентированной на общественное здоровье и благополучие, защита свободы врачебной практики и оплаты труда для сокращения времени ожидания пациентов и расширения спектра услуг, сокращение бюрократии для освобождения времени для пациентов, поддержка больниц и обеспечение постоянного доступа к основным лекарственным средствам.