В Британии за год 52 человека умерли от приема лекарств для снижения веса

"На фоне растущей популярности препаратов Оземпик, Мунджаро и Вегови органы по контролю за оборотом лекарств с начала 2024 года получили 52 сообщения о смертельных случаях в результате инъекций GLP-1 (гормона, способствующего стремительному снижению веса - ред.)... В общей сложности агентство по регулированию оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) получило 173 "отчета о летальных исходах" в результате инъекций GLP-1 (с 2007 по 2024 годы - ред.)", - пишет издание.