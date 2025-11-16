Рейтинг@Mail.ru
В Британии за год 52 человека умерли от приема лекарств для снижения веса
14:09 16.11.2025
В Британии за год 52 человека умерли от приема лекарств для снижения веса
В Британии за год 52 человека умерли от приема лекарств для снижения веса
великобритания
2025
В Британии за год 52 человека умерли от приема лекарств для снижения веса

Daily Mail: 52 британца за год умерли от приема лекарств для снижения веса

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 52 британца скончались в результате приема лекарств для быстрого снижения веса с начала 2024 года, при этом общее число подобных случаев с 2007 по 2024 годы составило чуть более 170, сообщает издание Daily Mail.
"На фоне растущей популярности препаратов Оземпик, Мунджаро и Вегови органы по контролю за оборотом лекарств с начала 2024 года получили 52 сообщения о смертельных случаях в результате инъекций GLP-1 (гормона, способствующего стремительному снижению веса - ред.)... В общей сложности агентство по регулированию оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) получило 173 "отчета о летальных исходах" в результате инъекций GLP-1 (с 2007 по 2024 годы - ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что основная часть смертей пришлась на людей среднего возраста, однако два смертельных исхода с 2024 года случились с людьми в возрасте 20 лет.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме
6 ноября, 23:17
 
