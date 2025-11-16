СМИ: в Бразилии экологи пришли в ярость из-за решения Британии по фонду

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представители экологического сообщества Бразилии оказались в ярости из-за того, что Британия отказалась финансировать местный инвестиционный фонд по защите тропических лесов Амазонии накануне запуска его работы, несмотря на то, что Лондон был одним из инициаторов его создания, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Отмечается, что речь идет о фонде под названием "Тропические леса навсегда" (TFFF), идею создания которого продвигали в том числе Великобритания и Индонезия. В частности, генеральный директор бразильской лесной службы Гаро Батманян заявил телеканалу, что фонд был создан при поддержке "очень умных людей из Великобритании". Тем не менее, отмечается, что британский премьер Кир Стармер принял решение отложить финансовый вклад в фонд.
"Эта новость появилась за день до того, как Бразилия собиралась его запустить. Один из источников сообщил Sky News, что "бразильцы были в ярости" из-за выбранного времени", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Батманяна, в Бразилии были "немного удивлены" таким решением, поскольку Британия была первой страной, поддержавшей инициативу, и наедятся, что со временем ситуация изменится, и Лондон сделает свой вклад.