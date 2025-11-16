"Сегодня американские санкции превратились в форму международного рэкета: если раньше слово "рэкет" ассоциировалось с базарными разборками и вымогателями в кожаных куртках, то теперь его аккуратно, но твёрдо практикуют на уровне государств, и американская санкционная машина стала классическим примером того, как можно "кошмарить" сразу всех одновременно, зарабатывая на этом вполне официальные миллиарды", - сказал собеседник агентства.

"Для болгарской публики это выглядело как внутреннее решение, но в местной прессе открыто писали, что кандидатура была согласована с американской стороной. Вся эта история наглядно показывает, что американские санкции давно перестали быть инструментом дипломатического наказания. Они превратились в технологию перераспределения собственности, в метод выстраивания стратегических цепочек и в механизм, позволяющий "своим" компаниям получать доступ к активам, очищенным от конкурентов. В случае болгарского НПЗ это видно особенно ясно: Турция и Азербайджан, уверенные в близости к Вашингтону, рассчитывали на стратегическую победу, но недооценили принципиальный момент — игра идёт по правилам США, и выигрывают в ней только те, кого выбирают в Вашингтоне. Всё остальное — лишь элементы декораций, которые можно заменить в любой момент. Все как в классических американских фильмах про мафию, где герой говорит: "Ничего личного, это только бизнес", - подытожил аналитик.