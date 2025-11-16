Белорусы набрали первое очко в квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Дании в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы C в Копенгагене завершилась со счетом 2:2. За сборную Дании мячи забили Миккель Дамсгор (11-я минута) и Густав Исаксен (79). В составе команды Белоруссии отличились Валерий Громыко (62) и Никита Демченко (65).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
Сборная Белоруссии, ранее потерпевшая четыре поражения, заработала первое очко в рамках квалификации. Команда замыкает турнирную таблицу группы. Датчане с 11 баллами возглавляют квартет. Следом идут шотландцы (10) и греки (6).
В следующем матче сборная Белоруссии примет греков 18 ноября. Датчане в этот же день сыграют с шотландцами в гостях.
В другом матче сборная Греции на своем поле обыграла шотландцев со счетом 3:2.
