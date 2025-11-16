Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2025
19:42 16.11.2025 (обновлено: 19:54 16.11.2025)
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей
2025-11-16T19:42:00+03:00
2025-11-16T19:54:00+03:00
в мире
польша
варшава
белоруссия
в мире, польша, варшава, белоруссия
В мире, Польша, Варшава, Белоруссия
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники готовы возобновить пропуск лиц и транспорта через два пограничных пункта пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и этой ночью снова начнут свою работу, сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии.
На границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
"Белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств. Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска "Бобровники" и "Кузница Белостоцкая". Регистрация в системе электронной очереди начнется в 20.00 (время совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.

В ведомстве напомнили, что погранпереход "Бобровники" был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а "Кузница Белостоцкая" не функционировала более четырех лет. "Через вышеупомянутые пункты пропуска ежегодно следовали около 2 миллионов физических лиц и свыше 4 миллионов транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.
Власти Польши официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск) открыть пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
Пограничные столбы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
15 ноября, 09:24
 
Заголовок открываемого материала