Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники готовы возобновить пропуск лиц и транспорта через два пограничных пункта пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и этой ночью снова начнут свою работу, сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии.

На границе Польши Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").

« "Белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств. Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска "Бобровники" и "Кузница Белостоцкая". Регистрация в системе электронной очереди начнется в 20.00 (время совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.

В ведомстве напомнили, что погранпереход "Бобровники" был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а "Кузница Белостоцкая" не функционировала более четырех лет. "Через вышеупомянутые пункты пропуска ежегодно следовали около 2 миллионов физических лиц и свыше 4 миллионов транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.