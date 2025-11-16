https://ria.ru/20251116/belorussija-2055329922.html
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2025
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей
Белорусские пограничники готовы возобновить пропуск лиц и транспорта через два пограничных пункта пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T19:42:00+03:00
2025-11-16T19:42:00+03:00
2025-11-16T19:54:00+03:00
в мире
польша
варшава
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044294884_0:251:2836:1846_1920x0_80_0_0_75eb7a79b3a1920147cf8f3e47fc0f12.jpg
https://ria.ru/20251115/belorussija-2055134506.html
польша
варшава
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044294884_188:0:2649:1846_1920x0_80_0_0_eafc0fe3b4860deb53d33d2c7bb5b431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, белоруссия
В мире, Польша, Варшава, Белоруссия
Белоруссия готова открыть два КПП на границе с Польшей
Белорусские пограничники готовы возобновить работу двух КПП на границе с Польшей
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники готовы возобновить пропуск лиц и транспорта через два пограничных пункта пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и этой ночью снова начнут свою работу, сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии.
На границе Польши
с Белоруссией
из-за решений Варшавы
работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
«
"Белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств. Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска "Бобровники" и "Кузница Белостоцкая". Регистрация в системе электронной очереди начнется в 20.00 (время совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.
В ведомстве напомнили, что погранпереход "Бобровники" был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а "Кузница Белостоцкая" не функционировала более четырех лет. "Через вышеупомянутые пункты пропуска ежегодно следовали около 2 миллионов физических лиц и свыше 4 миллионов транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.
Власти Польши официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск) открыть пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").