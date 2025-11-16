Рейтинг@Mail.ru
Посольство России опровергло обвинения главы МИД Бельгии - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 16.11.2025 (обновлено: 16:12 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/belgiya-2055306969.html
Посольство России опровергло обвинения главы МИД Бельгии
Посольство России опровергло обвинения главы МИД Бельгии - РИА Новости, 16.11.2025
Посольство России опровергло обвинения главы МИД Бельгии
Обвинения главы МИД Бельгии Максима Прево против России в преднамеренных ударах по гражданским лицам на Украине являются полной ложью, заявило посольство России РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T15:49:00+03:00
2025-11-16T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
бельгия
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99472/16/994721664_0:45:800:495_1920x0_80_0_0_eff9302b29ef714641beff27ebccea07.jpg
https://ria.ru/20251028/posolstvo-2051302753.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99472/16/994721664_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_0c38f789a3c62b524ea336aa5c58c1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Бельгия, Украина, Евросоюз
Посольство России опровергло обвинения главы МИД Бельгии

Посольство РФ в Бельгии назвало обвинения в ударах по гражданским объектам ложью

© Фото : BenjahФедеральный парламент Бельгии
Федеральный парламент Бельгии - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Benjah
Федеральный парламент Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Обвинения главы МИД Бельгии Максима Прево против России в преднамеренных ударах по гражданским лицам на Украине являются полной ложью, заявило посольство России в Бельгии.
Накануне глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что удары России по Украине преднамеренно направлены против мирных жителей и представляют собой военные преступления. Он заверил, что ЕС продолжит усиливать давление на Россию.
«

"Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, - абсолютная ложь", - говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале посольства.

Тео Франкен (слева) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы
28 октября, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБельгияУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала