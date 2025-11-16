https://ria.ru/20251116/belgiya-2055306969.html
Посольство России опровергло обвинения главы МИД Бельгии
Обвинения главы МИД Бельгии Максима Прево против России в преднамеренных ударах по гражданским лицам на Украине являются полной ложью, заявило посольство России РИА Новости, 16.11.2025
Посольство РФ в Бельгии назвало обвинения в ударах по гражданским объектам ложью