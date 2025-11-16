https://ria.ru/20251116/basketbolistki-2055344501.html
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче
Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T22:31:00+03:00
2025-11-16T22:31:00+03:00
2025-11-16T22:33:00+03:00
баскетбол
спорт
россия
венгрия
украина
fiba
евролига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
/20251029/ugmk-2051654244.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, венгрия, украина, fiba, евролига
Баскетбол, Спорт, Россия, Венгрия, Украина, FIBA, Евролига
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии со счетом 61:70