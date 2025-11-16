Рейтинг@Mail.ru
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче
22:31 16.11.2025
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче.
Встреча в Секешфехерваре завершилась победой венгерок со счетом 70:61 (17:20, 15:7, 16:18, 22:16). Самым результативным игроком матча стала представительница России Анастасия Олаири Косу, набравшая 17 очков. В составе победительниц больше всех очков набрала Вираг Цилла Киш (16).
В понедельник в Секешфехерваре состоится ответная встреча, которая начнется в 17:00 мск.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.
Баскетболистки УГМК - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
29 октября, 21:48
 
