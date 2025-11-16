Азербайджан — Франция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сборная Азербайджана сыграет дома против команды Франции в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча состоится в Баку 16 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.