https://ria.ru/20251116/azerbaydzhan-frantsiya-smotret-onlayn-2055325796.html
Азербайджан — Франция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября
Азербайджан — Франция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Азербайджан — Франция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября
Сборная Азербайджана сыграет дома против команды Франции в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T18:54:00+03:00
2025-11-16T18:54:00+03:00
2025-11-16T18:56:00+03:00
футбол
азербайджан
франция
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958640858_0:215:2996:1900_1920x0_80_0_0_117b099df46e1b8942d1680c58debdc2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958640858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c4dba14322747ff6c4a0e3016531c6e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, франция, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Азербайджан, Франция, Анонсы и трансляции матчей