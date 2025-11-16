СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии, пострадали девять человек, сообщает телеканал Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии, пострадали девять человек, сообщает телеканал 7News

"Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс", - говорится в материале.

Отмечается, что все пострадавшие - семь мужчин и две женщины - госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра.