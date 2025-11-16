Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/avstraliya-2055240583.html
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали - РИА Новости, 16.11.2025
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали
Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии, пострадали девять человек, сообщает телеканал 7News. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:11:00+03:00
2025-11-16T02:11:00+03:00
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_0:0:1525:858_1920x0_80_0_0_b63707cab3cbc683a515956d0978678e.jpg
https://ria.ru/20251111/avstraliya-2054263324.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_176:0:1320:858_1920x0_80_0_0_b6a178c9e3e5a63447d75d43ee1c61c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австралия
Австралия
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали

7News: гоночное авто врезалось в толпу в Австралии, девять человек пострадали

CC BY 2.0 / Goran Has / Скорая помощь в Австралии
Скорая помощь в Австралии - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
CC BY 2.0 / Goran Has /
Скорая помощь в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии, пострадали девять человек, сообщает телеканал 7News.
"Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс", - говорится в материале.
Отмечается, что все пострадавшие - семь мужчин и две женщины - госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра.
Со ссылкой на полицию телеканал указывает, что участвовавший в гонке водитель врезался в авто другого спортсмена, после чего потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди. Расследование продолжается.
Полиция Австралии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Премьер Австралии высказался о действиях полиции после акции нацистов
11 ноября, 17:05
 
Австралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала