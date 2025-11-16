https://ria.ru/20251116/avstraliya-2055240583.html
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали
СМИ: в Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии, пострадали девять человек, сообщает телеканал 7News
.
"Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс", - говорится в материале.
Отмечается, что все пострадавшие - семь мужчин и две женщины - госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра.
Со ссылкой на полицию телеканал указывает, что участвовавший в гонке водитель врезался в авто другого спортсмена, после чего потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди. Расследование продолжается.