Рейтинг@Mail.ru
Албания — Англия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:01 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/albaniya-angliya-smotret-onlayn-2055325643.html
Албания — Англия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября
Албания — Англия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Албания — Англия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября
Сборная Албании сыграет дома против команды Англии в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T19:01:00+03:00
2025-11-16T19:01:00+03:00
футбол
албания
англия
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978044033_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_af979b720a7808f3824583ebdf269203.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978044033_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0b4a76c433ac69186db57b983a2f4631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
албания, англия, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Албания, Англия, Анонсы и трансляции матчей

Албания — Англия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября

© UEFAГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© UEFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сборная Албании сыграет дома против команды Англии в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится в Тиране 16 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
16 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Албания
0 : 2
Англия
74‎’‎ • Гарри Кейн
82‎’‎ • Гарри Кейн
(Маркус Рэшфорд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболАлбанияАнглияАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала