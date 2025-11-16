https://ria.ru/20251116/albaniya-angliya-smotret-onlayn-2055325643.html
Албания — Англия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 16 ноября
Сборная Албании сыграет дома против команды Англии в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
