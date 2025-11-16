Рейтинг@Mail.ru
06:07 16.11.2025 (обновлено: 08:48 16.11.2025)
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад предложил использовать замороженные российские активы для закупок оружия.
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад предложил использовать замороженные российские активы для закупок оружия.
"Европейские фонды или, например, использование (российских. — Прим. ред.) замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и вооружений", — сказал он в эфире телеканала LCI.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов
Вчера, 20:38
При этом консенсуса по российским средствам по-прежнему нет. А Франция выступает за соблюдение международного права при любом сценарии развития событий, добавил Аддад.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии
13 ноября, 10:30
ЕК добивается согласия Бельгии на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Накануне глава Euroclear Валери Урбан заявила, что компания может подать иск против Евросоюза в случае конфискации российских средств. По ее словам, такой шаг стал бы нарушением международного права и Москва могла бы оспорить его в суде.

В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вырыли себе могилу. Зеленский предупредил о надвигающейся катастрофе
Вчера, 08:00
 
