Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад предложил использовать замороженные российские активы для закупок оружия.

" Европейские фонды или, например, использование (российских. — Прим. ред.) замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и вооружений", — сказал он в эфире телеканала LCI.

При этом консенсуса по российским средствам по-прежнему нет. А Франция выступает за соблюдение международного права при любом сценарии развития событий, добавил Аддад.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Бельгии на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что ЕК добивается согласияна использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Накануне глава Euroclear Валери Урбан заявила, что компания может подать иск против Евросоюза в случае конфискации российских средств. По ее словам, такой шаг стал бы нарушением международного права и Москва могла бы оспорить его в суде.

В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.