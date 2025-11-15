Рейтинг@Mail.ru
Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому - РИА Новости, 15.11.2025
21:14 15.11.2025
Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому
Владимира Зеленского "скоро не будет", заявил украинский олигарх Игорь Коломойский* во время судебного заседания, передает "Страна.ua". РИА Новости, 15.11.2025
Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому

Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Владимира Зеленского "скоро не будет", заявил украинский олигарх Игорь Коломойский* во время судебного заседания, передает "Страна.ua".
"Скоро его не будет, этого Наполеона", — сказал Коломойский*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
18:43
Он назвал Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что Зеленский в свое время ранее играл роль французского императора в комедии "Ржевский против Наполеона".
Ранее украинские СМИ сообщили, что находящийся в СИЗО Коломойский* мог стать информатором НАБУ в громком деле о коррупции в сфере энергетики. В течение нескольких недель до обнародования скандальных данных Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ, после которых рассказывал знакомым, что с Зеленским скоро будет покончено.
На митинге в Киеве протестующий потребовал объявить Зеленскому импичмент - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент
16:18
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
15:41

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Киева
17:20
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
13:42
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
