Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Владимира Зеленского "скоро не будет", заявил украинский олигарх Игорь Коломойский* во время судебного заседания, передает "Страна.ua".

"Скоро его не будет, этого Наполеона", — сказал Коломойский*.

Он назвал Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что Зеленский в свое время ранее играл роль французского императора в комедии "Ржевский против Наполеона".

Ранее украинские СМИ сообщили, что находящийся в СИЗО Коломойский* мог стать информатором НАБУ в громком деле о коррупции в сфере энергетики. В течение нескольких недель до обнародования скандальных данных Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ , после которых рассказывал знакомым, что с Зеленским скоро будет покончено.

Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание " Страна․ua ", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко . Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.

Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.

Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.