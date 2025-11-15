МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным кризисом для Владимира Зеленского, передает немецкий Коррупционный скандал на Украине стал серьезным кризисом для Владимира Зеленского, передает немецкий телеканал ZDF.

По словам корреспондента Анны Брюль, несмотря на заявления главы киевского режима о необходимости проведения честного расследования, его непричастность к хищениям вызывает много сомнений.

"Это серьезный кризис доверия к Зеленскому ", — предупредила она.

Как сообщила телеканалу на условиях анонимности представитель украинского антикоррупционного ведомства, военное положение не может быть оправданием для прекращения борьбы с коррупцией. Там пояснили, что Зеленский должен дать понять кругу приближенных, что управление государством — это не семейный бизнес.

"Она (Источник. — Прим. Ред.) также говорит, что иногда создается впечатление, что это вовсе не борьба с коррупцией, а, скорее, борьба с органами по борьбе с коррупцией. И это впечатление, конечно, фатально", — заключила Брюль.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.