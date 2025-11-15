"Действительно фатально": СМИ забили тревогу из-за новой выходки Зеленского

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным кризисом для Владимира Зеленского, передает немецкий телеканал ZDF.
По словам корреспондента Анны Брюль, несмотря на заявления главы киевского режима о необходимости проведения честного расследования, его непричастность к хищениям вызывает много сомнений.
"Это серьезный кризис доверия к Зеленскому", — предупредила она.
Как сообщила телеканалу на условиях анонимности представитель украинского антикоррупционного ведомства, военное положение не может быть оправданием для прекращения борьбы с коррупцией. Там пояснили, что Зеленский должен дать понять кругу приближенных, что управление государством — это не семейный бизнес.
"Она (Источник. — Прим. Ред.) также говорит, что иногда создается впечатление, что это вовсе не борьба с коррупцией, а, скорее, борьба с органами по борьбе с коррупцией. И это впечатление, конечно, фатально", — заключила Брюль.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
