"Произошло в неподходящее время". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины произошел в неподходящее для Владимира Зеленского время, пишет The Conversation.
"Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог произойти в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
Как указал обозреватель, ситуация с раскрытием коррупционных схем в энергетическом секторе случилась на фоне провалов ВСУ на фронте и российских ударов по украинской энергетике.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.