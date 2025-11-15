Рейтинг@Mail.ru
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
00:00 15.11.2025
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X назвал Владимира Зеленского коррумпированным тираном после скандала с кражей денег в... РИА Новости, 15.11.2025
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X назвал Владимира Зеленского коррумпированным тираном после скандала с кражей денег в украинской энергетической сфере.
«
"Зеленский и Ермак — коррумпированные тираны и ненадежные союзники для США", — написал он.
Кортес подчеркнул, что даже в западных СМИ, обожающих Зеленского, не оставили без внимания тяжесть этого громкого происшествия на Украине.
Журнал Spectator 12 ноября писал, что украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг Зеленского находятся на грани "полномасштабной войны" с неприглядными и серьезными последствиями, в том числе для политического будущего самого Зеленского.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
 
