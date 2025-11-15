https://ria.ru/20251115/zdorove-2055198497.html
В госпитале имени Вишневского завершилась конференция по онкоурологии
В госпитале имени Вишневского завершилась конференция по онкоурологии - РИА Новости, 15.11.2025
В госпитале имени Вишневского завершилась конференция по онкоурологии
Научно-практическая конференция "Диагностика и лечение заболеваний и новообразований в урологии" завершилась в Национальном медицинском исследовательском центре РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:00:00+03:00
2025-11-15T18:00:00+03:00
2025-11-15T20:51:00+03:00
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75e7801d94ce5f7e3733b93eefda480.jpg
https://ria.ru/20251016/fotovystavka-2048693414.html
https://ria.ru/20251002/rossiya-2045927813.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54a1ee9987efcd563895fb149d9535f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, санкт-петербург, россия
Здоровье - Общество, Москва, Санкт-Петербург, Россия
В госпитале имени Вишневского завершилась конференция по онкоурологии
В госпитале Вишневского хирурги провели операции на конференции по онкоурологии
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Научно-практическая конференция "Диагностика и лечение заболеваний и новообразований в урологии" завершилась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, в ней приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Минздрава РФ, сообщили в центре.
"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского завершилась межрегиональная научно-практическая конференция "Диагностика и лечение заболеваний и новообразований в урологии. Новые технологии". В конференции участвовали известные доктора-хирурги Москвы
, Санкт-Петербурга
, Минздрава России", - рассказали в центре.
Начальник госпиталя Вишневского, доктор медицинских наук, генерал-майор Александр Есипов сообщил, что сегодня онкоурология в современной медицине - это тема номер один. Новые методы диагностики на ранней стадии позволяют выявлять заболевания, дальше идет лечение или операция.
Он отметил, что военный научный медицинский центр успешно справляется с этой задачей. Почти 100 их сотрудников имеют опыт работы и проведение хирургических операций в боевых условиях.
"Тема конференции мирная, но очень социальная, не менее важна, чем тема СВО. Мы делимся опытом по онкоурологии со всей страной, у нас работают хирурги с мировым именем, такие как Эдуард Галлямов, Алексей Живов - мастера в самом сложном - применении высоких технологии в реконструктивной хирургии уретры", - добавил Есипов, чьи слова приводит центр Вишневского.
Там уточнили, что в рамках конференции начальник госпиталя Вишневского Александр Есипов и начальник центра Александр Кочетов провели операцию.