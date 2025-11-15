В госпитале имени Вишневского завершилась конференция по онкоурологии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Научно-практическая конференция "Диагностика и лечение заболеваний и новообразований в урологии" завершилась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, в ней приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Минздрава РФ, сообщили в центре.

"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского завершилась межрегиональная научно-практическая конференция "Диагностика и лечение заболеваний и новообразований в урологии. Новые технологии". В конференции участвовали известные доктора-хирурги Москвы Санкт-Петербурга , Минздрава России", - рассказали в центре.

Начальник госпиталя Вишневского, доктор медицинских наук, генерал-майор Александр Есипов сообщил, что сегодня онкоурология в современной медицине - это тема номер один. Новые методы диагностики на ранней стадии позволяют выявлять заболевания, дальше идет лечение или операция.

Он отметил, что военный научный медицинский центр успешно справляется с этой задачей. Почти 100 их сотрудников имеют опыт работы и проведение хирургических операций в боевых условиях.

"Тема конференции мирная, но очень социальная, не менее важна, чем тема СВО. Мы делимся опытом по онкоурологии со всей страной, у нас работают хирурги с мировым именем, такие как Эдуард Галлямов, Алексей Живов - мастера в самом сложном - применении высоких технологии в реконструктивной хирургии уретры", - добавил Есипов, чьи слова приводит центр Вишневского.