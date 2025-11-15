Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за убийство девочки в Нижнем Тагиле обжаловал приговор
15.11.2025
Осужденный за убийство девочки в Нижнем Тагиле обжаловал приговор
происшествия
нижний тагил
москва
владимир александров
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
москва
Происшествия, Нижний Тагил, Москва, Владимир Александров, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за убийство девочки в Нижнем Тагиле обжаловал приговор

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Защита Владимира Александрова, осужденного Свердловским областным судом к пожизненному заключению за убийство и изнасилование 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, обжаловала приговор, следует из картотеки его дела.
"Апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: адвокат. Регистрация жалобы 14 ноября", – следует из базы дела.
Свердловский областной суд 30 октября приговорил Александрова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, инстанцией был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, отца девочки: осужденный должен выплатить ему 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, накрыв ее тело дверью и выбросив телефон. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.
Процесс над фигурантом начался в июне в Свердловском областном суде, пресс-служба инстанции уточняла, что обвиняемого зовут Владимир Александров, он был соседом девочки, над которой надругался и убил. Его материалы сразу поступили в суд с ходатайством о процессе с присяжными, однако потом Александров передумал – в итоге дело рассматривал единолично судья в закрытом режиме.
Ранее управление СК по региону поделилось с журналистами видео допроса мужчины, где тот заявлял, что "полностью раскаивается". Александров рассказал следователям, что поднялся в квартиру знакомого, дверь открыла его дочь. На вопрос, где отец, ребенок ответил, что "на работе", после чего тот предложил девочке "пройти к себе в гости".
В СК журналистам рассказывали, что отец погибшей девочки во время данных событий действительно находился на работе, на местном предприятии. Утром 31 августа 2024 года он позвонил дочери на телефон, чтобы узнать, проснулась ли она, как у нее дела. Однако на звонок ответила незнакомая женщина, которая пояснила, что нашла телефон у дома и намерена отдать его владельцу. Позднее знакомые отца по его просьбе, поскольку тот продолжал находиться на смене, взяли у женщины телефон. Они же попытались проверить, дома ли ребенок, однако по месту жительства уже никто не открывал дверь.
Гособвинение просило суд назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.
Заголовок открываемого материала