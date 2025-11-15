Осужденный за убийство девочки в Нижнем Тагиле обжаловал приговор

В СК журналистам рассказывали, что отец погибшей девочки во время данных событий действительно находился на работе, на местном предприятии. Утром 31 августа 2024 года он позвонил дочери на телефон, чтобы узнать, проснулась ли она, как у нее дела. Однако на звонок ответила незнакомая женщина, которая пояснила, что нашла телефон у дома и намерена отдать его владельцу. Позднее знакомые отца по его просьбе, поскольку тот продолжал находиться на смене, взяли у женщины телефон. Они же попытались проверить, дома ли ребенок, однако по месту жительства уже никто не открывал дверь.