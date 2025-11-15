Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
17:25 15.11.2025 (обновлено: 21:44 15.11.2025)
ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области
ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области
БПЛА противника ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, есть перебои с электроснабжением, ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.11.2025
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
Новости
запорожская область, евгений балицкий
Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области

В Запорожской области 44 тысячи человек остались без света после удара БПЛА

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. БПЛА противника ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, есть перебои с электроснабжением, ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с электроснабжением в Днепрорудном и близлежащих селах. Без электроснабжения временно остались около 44 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Энергетики ведут восстановительные работы.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области
Запорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
