ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. БПЛА противника ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, есть перебои с электроснабжением, ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с электроснабжением в Днепрорудном и близлежащих селах. Без электроснабжения временно остались около 44 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Энергетики ведут восстановительные работы.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.