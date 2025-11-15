Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление молдавского депутата от правящей партии "Действие и солидарность" Михая Друцэ о связи появления геев* в Молдавии с приездом Александра Пушкина.
Во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии "Русского дома" Друцэ сказал, что геи* в Молдавии появились "вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина".
Ранее Захарова заявила, что целью Кишинева является не просто закрытие "Русского дома", а зачистка республики от любого российского гуманитарного присутствия. Она отметила, что под предлогом реализации так называемого "евроинтеграционного проекта" официальный Кишинев вопреки интересам своего народа продолжает последовательно "сжигать мосты" и уничтожать все, что хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД России призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России