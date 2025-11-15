Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях* - РИА Новости, 15.11.2025
16:49 15.11.2025 (обновлено: 17:25 15.11.2025)
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях* - РИА Новости, 15.11.2025
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление молдавского депутата от правящей партии "Действие и солидарность" РИА Новости, 15.11.2025
в мире
россия
мария захарова
молдавия
александр пушкин
кишинев
дмитрий песков
в мире, россия, мария захарова, молдавия, александр пушкин, кишинев, дмитрий песков
В мире, Россия, Мария Захарова, Молдавия, Александр Пушкин, Кишинев, Дмитрий Песков
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*

Захарова пошутила над заявлением молдавского депутата Друцэ о Пушкине и геях

© Фото : МИД Российской ФедерацииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление молдавского депутата от правящей партии "Действие и солидарность" Михая Друцэ о связи появления геев* в Молдавии с приездом Александра Пушкина.
"Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: "Где здесь живёт депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…". Так там появился первый", — написала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
Вчера, 22:04
Во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии "Русского дома" Друцэ сказал, что геи* в Молдавии появились "вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина".
Ранее Захарова заявила, что целью Кишинева является не просто закрытие "Русского дома", а зачистка республики от любого российского гуманитарного присутствия. Она отметила, что под предлогом реализации так называемого "евроинтеграционного проекта" официальный Кишинев вопреки интересам своего народа продолжает последовательно "сжигать мосты" и уничтожать все, что хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД России призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
РЦНК в Кишиневе продолжает выполнять свою миссию, заявила Захарова
Вчера, 21:48
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
 
В миреРоссияМария ЗахароваМолдавияАлександр ПушкинКишиневДмитрий Песков
 
 
