https://ria.ru/20251115/yazyk-2055116727.html
В РАН заявили об изменении словарного состава русского языка
В РАН заявили об изменении словарного состава русского языка - РИА Новости, 15.11.2025
В РАН заявили об изменении словарного состава русского языка
В России происходит изменение словарного состава языка, этот процесс ускорился из-за развития информационных технологий, сообщил РИА Новости научный сотрудник... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:35:00+03:00
2025-11-15T04:35:00+03:00
2025-11-15T04:35:00+03:00
россия
владимир пахомов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f2ae7a4d790abf27a972187cecec21ba.jpg
https://ria.ru/20251101/slovo-2052237299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8a20ec858957c7e86675e08e27c16c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир пахомов, российская академия наук
Россия, Владимир Пахомов, Российская академия наук
В РАН заявили об изменении словарного состава русского языка
Ученый Пахомов: в России происходит изменение словарного состава русского языка
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В России происходит изменение словарного состава языка, этот процесс ускорился из-за развития информационных технологий, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.
"Мы можем говорить об изменении словарного состава языка, конечно. Сейчас эти процессы ускорились под влиянием информационных технологий, и очень много слов приходит, уходит, не задерживаются", - сказал Пахомов
.
Он добавил, что некоторые слова, которые люди обсуждали пять-десять лет назад, перестали быть актуальными, особенно это касается шуточных выражений.
"Эти процессы, правда, ускорились, и слова живут иногда очень недолго, мемы живут вообще очень недолго", - отметил представитель ИРЯ РАН
, уточнив, что шуточные выражения "живут" несколько месяцев, недель, а иногда - дней.