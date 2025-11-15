СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов

ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру так называемых трех неядерных принципов в связи с намеченным обновлением стратегических документов по национальной безопасности, пишет газета " Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру так называемых трех неядерных принципов в связи с намеченным обновлением стратегических документов по национальной безопасности, пишет газета " Майнити " со ссылкой на источники в правительстве и правящей коалиции.

Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.

По данным источников издания, Такаити намерена сначала начать обсуждение внутри Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии" (Ниппон иссин-но кай), которая входит коалицию с ЛДП.

Консультации могут начаться уже на следующей неделе. Тогда же руководство партии намерено определить формат обсуждения и подход к вопросу о неядерных принципах. Если в коалиции будет выработана единая позиция, она будет оформлена как рекомендация правительству, после чего окончательное решение примет премьер-министр.

Ранее на этой неделе премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.

В самой ЛДП, однако, звучат сомнения в необходимости и эффективности подобной дискуссии: часть партийцев считает, что практические последствия подобных дискуссий будут ограниченными.

Ранее Санаэ Такаити распорядилась начать работу по пересмотру документов о национальной стратегии безопасности, а министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что правительство не исключает никаких вариантов при рассмотрении вопроса о повышении обороноспособности для защиты независимости и безопасности страны и населения.

В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).