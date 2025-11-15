Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/yaponiya-2055116116.html
СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов
СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру так называемых трех неядерных принципов... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:24:00+03:00
2025-11-15T04:24:00+03:00
в мире
япония
сша
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20251114/kitay-2055017177.html
https://ria.ru/20251113/yaponiya-2054642603.html
https://ria.ru/20251113/japonija-2054640834.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, санаэ такаити
В мире, Япония, США, Санаэ Такаити
СМИ: в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов

"Майнити": в Японии могут обсудить пересмотр безъядерных принципов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру так называемых трех неядерных принципов в связи с намеченным обновлением стратегических документов по национальной безопасности, пишет газета "Майнити" со ссылкой на источники в правительстве и правящей коалиции.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
Вчера, 15:56
По данным источников издания, Такаити намерена сначала начать обсуждение внутри Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии" (Ниппон иссин-но кай), которая входит коалицию с ЛДП.
Консультации могут начаться уже на следующей неделе. Тогда же руководство партии намерено определить формат обсуждения и подход к вопросу о неядерных принципах. Если в коалиции будет выработана единая позиция, она будет оформлена как рекомендация правительству, после чего окончательное решение примет премьер-министр.
Ранее на этой неделе премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу
13 ноября, 03:25
В самой ЛДП, однако, звучат сомнения в необходимости и эффективности подобной дискуссии: часть партийцев считает, что практические последствия подобных дискуссий будут ограниченными.
Ранее Санаэ Такаити распорядилась начать работу по пересмотру документов о национальной стратегии безопасности, а министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что правительство не исключает никаких вариантов при рассмотрении вопроса о повышении обороноспособности для защиты независимости и безопасности страны и населения.
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", то есть поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
13 ноября, 02:59
 
В миреЯпонияСШАСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала