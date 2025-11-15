https://ria.ru/20251115/yablokovo-2055155960.html
Российская армия взяла под контроль Яблоково в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль Яблоково в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
Российская армия взяла под контроль Яблоково в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:11:00+03:00
2025-11-15T12:11:00+03:00
2025-11-15T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российская армия взяла под контроль Яблоково в Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области", — говорится в сводке.
Ведомство рассказало, что ВСУ
при этом потеряли большое количество личного состава и более десятка единиц автомобильной техники.
Российским бойцам удалось занять район украинской обороны площадью более шести квадратных километров.
Минобороны заключило, что военные из Приморья продолжают продвигаться вглубь оборонительных порядков противника в районе города Гуляйполе, одновременно зачищая местное междуречье.