Группировка "Восток" уничтожила свыше 265 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.