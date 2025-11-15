https://ria.ru/20251115/vostok-2055157422.html
Группировка "Восток" уничтожила свыше 265 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Восток" уничтожила свыше 265 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Запорожской и Днепропетровской... РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
днепропетровская область
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
