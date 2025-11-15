https://ria.ru/20251115/volejbol-2055205988.html
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки тульской "Тулицы" обыграли белорусскую "Минчанку" в матче восьмого тура чемпионата России среди команд женской Суперлиги. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Волейболистки "Тулицы" обыграли белорусскую "Минчанку" в матче восьмого тура ЧР