Волейболистки "Тулицы" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейбол
 
19:02 15.11.2025
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки тульской "Тулицы" обыграли белорусскую "Минчанку" в матче восьмого тура чемпионата России среди команд женской Суперлиги. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T19:02:00+03:00
2025-11-15T19:02:00+03:00
волейбол
спорт
россия
минск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
минчанка
енисей (красноярск, ж)
динамо (краснодар, ж)
россия
минск
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России

Волейболистки "Тулицы" обыграли белорусскую "Минчанку" в матче восьмого тура ЧР

© официальная страница ЖВК "Тулица" ВКонтактеВолейболистки "Тулицы"
Волейболистки Тулицы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© официальная страница ЖВК "Тулица" ВКонтакте
Волейболистки "Тулицы". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Волейболистки тульской "Тулицы" обыграли белорусскую "Минчанку" в матче восьмого тура чемпионата России среди команд женской Суперлиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Минске, завершилась со счетом 3-1 (25:14, 25:6, 20:25, 25:20) в пользу гостей.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
15 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Минчанка
1 : 314:256:2525:2020:25
Тулица
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тулица" с четырьмя победами при четырех поражениях идет на седьмом месте в таблице, "Минчанка" (две победы, шесть поражений) располагается на 13-й позиции.
В других матчах красноярский "Енисей уступил краснодарскому "Динамо" (2:3), а "Омичка" потерпела поражение от московского "Динамо" (2:3).
