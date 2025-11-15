https://ria.ru/20251115/voennye-2055162758.html
ВС России заняли район обороны ВСУ в Запорожской области
ВС России заняли район обороны ВСУ в Запорожской области
ВС РФ взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более шести квадратных километров в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
запорожская область
ВС РФ заняли район обороны ВСУ площадью более 6 кв км в Запорожской области