Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Гуляйпольском направлении
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Гуляйпольском направлении - РИА Новости, 15.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Гуляйпольском направлении
Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
ВС России продвигаются вглубь обороны ВСУ на Гуляйпольском направлении