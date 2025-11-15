Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Гуляйпольском направлении - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 15.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Гуляйпольском направлении
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Гуляйпольском направлении
Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье, сообщило министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило МО РФ в субботу.
"Таким образом, приморцы продвигаются вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье", - отмечает российское военное ведомство.
