Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Риелтор задержан во Владивостоке по подозрению в мошеннической продаже квартиры 75-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья.

Ранее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала 75-летняя местная жительница. Злоумышленники сначала представились сотрудником службы доставки, затем — специалистом Росфинмониторинга , убедив пенсионерку срочно продать квартиру под предлогом "спасения" от ареста.

"Они указали женщине на конкретного риелтора, к которому необходимо обратиться для оформления срочной сделки, передав ей его контакты. Он оперативно оформил продажу квартиры существенно ниже ее рыночной стоимости на директора агентства, с которым поддерживает тесные связи. Изучением материалов дела установлено, что эта схема уже реализовывалась: в феврале данный риелтор "помог" продать квартиру ещё одной пенсионерке из Владивостока", - говорится в сообщении.

Тогда риелтор был доставлен в отдел полиции, но допрошен только в качестве свидетеля.

В субботу при координирующей роли прокуратуры органы следствия в аэропорту задержали прилетевшего из отпуска риелтора, оформившего сделки. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.