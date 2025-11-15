Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 15.11.2025
11:53 15.11.2025
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве
Риелтор задержан во Владивостоке по подозрению в мошеннической продаже квартиры 75-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья.
2025-11-15T11:53:00+03:00
2025-11-15T11:53:00+03:00
владивосток
Жилье, Владивосток, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве

Во Владивостоке риелтора заподозрили в мошенничестве с квартирой пенсионерки

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Риелтор задержан во Владивостоке по подозрению в мошеннической продаже квартиры 75-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала 75-летняя местная жительница. Злоумышленники сначала представились сотрудником службы доставки, затем — специалистом Росфинмониторинга, убедив пенсионерку срочно продать квартиру под предлогом "спасения" от ареста.
"Они указали женщине на конкретного риелтора, к которому необходимо обратиться для оформления срочной сделки, передав ей его контакты. Он оперативно оформил продажу квартиры существенно ниже ее рыночной стоимости на директора агентства, с которым поддерживает тесные связи. Изучением материалов дела установлено, что эта схема уже реализовывалась: в феврале данный риелтор "помог" продать квартиру ещё одной пенсионерке из Владивостока", - говорится в сообщении.
Тогда риелтор был доставлен в отдел полиции, но допрошен только в качестве свидетеля.
В субботу при координирующей роли прокуратуры органы следствия в аэропорту задержали прилетевшего из отпуска риелтора, оформившего сделки. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Прокуратура изучает другие уголовные дела на предмет участия в незаконных сделках сотрудников данного агентства по продаже недвижимости.
Жилье, Владивосток, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
