Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 15.11.2025
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве
Риелтор задержан во Владивостоке по подозрению в мошеннической продаже квартиры 75-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 15.11.2025
владивосток
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве
Во Владивостоке риелтора заподозрили в мошенничестве с квартирой пенсионерки
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Риелтор задержан во Владивостоке по подозрению в мошеннической продаже квартиры 75-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала 75-летняя местная жительница. Злоумышленники сначала представились сотрудником службы доставки, затем — специалистом Росфинмониторинга
, убедив пенсионерку срочно продать квартиру под предлогом "спасения" от ареста.
"Они указали женщине на конкретного риелтора, к которому необходимо обратиться для оформления срочной сделки, передав ей его контакты. Он оперативно оформил продажу квартиры существенно ниже ее рыночной стоимости на директора агентства, с которым поддерживает тесные связи. Изучением материалов дела установлено, что эта схема уже реализовывалась: в феврале данный риелтор "помог" продать квартиру ещё одной пенсионерке из Владивостока", - говорится в сообщении.
Тогда риелтор был доставлен в отдел полиции, но допрошен только в качестве свидетеля.
В субботу при координирующей роли прокуратуры органы следствия в аэропорту задержали прилетевшего из отпуска риелтора, оформившего сделки. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Прокуратура изучает другие уголовные дела на предмет участия в незаконных сделках сотрудников данного агентства по продаже недвижимости.