https://ria.ru/20251115/ukraina-2055191139.html
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская" - РИА Новости, 15.11.2025
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"
Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T16:36:00+03:00
2025-11-15T16:36:00+03:00
2025-11-15T16:36:00+03:00
в мире
украина
днепр (река)
энергодар
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20251114/dizel-generatory-2055095965.html
украина
днепр (река)
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепр (река), энергодар, запорожская аэс
В мире, Украина, Днепр (река), Энергодар, Запорожская АЭС
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"
Яшина: Украина не уведомила ЗАЭС о причине отключения линии "Днепровская"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В пятницу сообщалось, что со стороны Украины
отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС
, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений.
"Линия "Днепровская" по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла", - сказала Яшина.
По ее словам, энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет резервной линии "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.