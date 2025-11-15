Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

В пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС , собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений.

"Линия "Днепровская" по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла", - сказала Яшина.

По ее словам, энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет резервной линии "Ферросплавная-1".