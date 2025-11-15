Рейтинг@Mail.ru
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская" - РИА Новости, 15.11.2025
16:36 15.11.2025
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"
2025-11-15T16:36:00+03:00
2025-11-15T16:36:00+03:00
в мире
украина
днепр (река)
энергодар
запорожская аэс
украина
днепр (река)
энергодар
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений.
"Линия "Днепровская" по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла", - сказала Яшина.
По ее словам, энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет резервной линии "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
