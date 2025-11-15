Рейтинг@Mail.ru
США продолжают верить в мирное решение по Украине, заявил постпред в НАТО - РИА Новости, 15.11.2025
18:28 15.11.2025 (обновлено: 18:51 15.11.2025)
США продолжают верить в мирное решение по Украине, заявил постпред в НАТО
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США продолжают верить, что установление мира - единственный способ разрешить конфликт на Украине, заявил в субботу постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент (США Дональд) Трамп: что мир - единственный жизнеспособный путь вперед", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Newsmax, комментируя удары РФ по территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шойгу прокомментировал высказывания генсека НАТО о Путине
13 ноября, 08:44
 
