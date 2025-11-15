https://ria.ru/20251115/ufc-2051428772.html
"Сидела и думала о суициде": нокаут похоронил карьеру главной женщины UFC
"Сидела и думала о суициде": нокаут похоронил карьеру главной женщины UFC
"Сидела и думала о суициде": нокаут похоронил карьеру главной женщины UFC
Ровно десять лет назад 193-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мельбурне потряс своим исходом. На глазах более 56 тысяч болельщиков,...
2025-11-15T13:00:00+03:00
2025-11-15T13:00:00+03:00
2025-11-15T21:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051872154_0:195:3077:1926_1920x0_80_0_0_fd436eb45a216087ef9cb39e31380c03.jpg
Ровно десять лет назад 193-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мельбурне потряс своим исходом. На глазах более 56 тысяч болельщиков, забивших арену "Этихад", бывшая чемпионка мира по боксу американка Холли Холм сотворила одну из главных сенсаций в истории женских ММА.
Ее соперницей была чемпионка UFC в легчайшем весе соотечественница Ронда Роузи. Та самая первая женщина-звезда главного ММА-промоушена мира (участница первого женского боя в UFC и первая чемпионка лиги). Все должно было закончиться хорошо для дзюдоистки олимпийского уровня, как-никак открывалась явной фавориткой... Однако для Роузи вечер закончился катастрофой. Претендентка быстро приспособилась к агрессивному стилю чемпионки, а уже во втором раунде начала разносить бедную Ронду. Одна из серий потрясла обладательницу пояса — Роузи потерялась в клетке и оказалась спиной к сопернице. Которая выбросила точный хай-кик и отправила великолепную спортсменку в глухой нокаут.
«
"Я пытаюсь все осознать, но это настоящее сумасшествие, — делилась эмоциями Дочь проповедника. — Приехав сюда, я получила так много любви. Я чувствовала, что не могу не сделать этого со всей этой поддержкой. У меня были лучшие тренировки и в стойке, и в грэпплинге, и в борьбе. Все, над чем мы работали, показало себя в бою. Я еще не проводила так много времени в спортзале в своей жизни".
Так Роузи потерпела первое поражение в 13 профессиональных боях. После этого поединка американка была госпитализирована (к счастью, обошлось без серьезного урона мозгу) и пропала более чем на год. Экс-чемпионка признавалась, что ее шокировало поражение в Австралии и в голове возникали страшные мысли… Которые, впрочем, удалось отогнать благодаря будущему супругу.
«
"Я буквально сидела там и думала о самоубийстве... В этот момент я подумала: "Я – ничто. Что мне делать дальше? Я больше никому не интересна". Если честно, я подняла глаза, и посмотрела на своего мужчину Трэвиса, который стоял там, я посмотрела на него и поняла, что у меня должны быть от него дети. Я должна жить".
За время, пока легенда приходила в себя, в дивизионе сменилась чемпионка. Дважды! Холм уступила титул Мише Тейт, которая позже утратила золото в поединке против Аманды Нуньес. Именно с ней 30 декабря 2016 года и подралась Ронда в последний раз. Поединок превратился в избиение: бедная Роузи не смогла продержаться в клетке с бразильской Львицей и минуты.
На этом все закончилось. Ронда завершила карьеру, стала звездой реслинга, такой популярной индустрии в Штатах, и попробовала себя в кино. Важное событие: летом 2018-го американка стала первой женщиной, оказавшейся в Зале славы UFC. Но легкая недосказанность все равно осталась… Неудивительно, что не так давно СМИ начали писать о возобновлении тренировок Ронды ради возвращения в восьмиугольник.
Впрочем, глава промоушена Дэйна Уайт призвал фанатов легенды не надеяться на камбек:
«
"Без шансов. Она добилась всего, чего хотела. Ее мечтой был титул чемпионки UFC, после она захотела взять чемпионство в реслинге. Трофей WWE тоже есть в ее коллекции. Теперь она хочет посвятить себя семье. Она заработала уже много денег и продолжает зарабатывать за счет спонсоров". (Bloody Elbow)