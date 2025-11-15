Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал космическое видео снежного циклона над Москвой
14:49 15.11.2025
"Роскосмос" показал космическое видео снежного циклона над Москвой
"Роскосмос" показал космическое видео снежного циклона над Москвой
"Роскосмос" показал космическое видео снежного циклона над Москвой

"Роскосмос" показал космическое видео принесшего первый снег в Москву циклона

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" показал космическую съёмку распространения циклона, принесшего в Москву первый снег.
Первый снег в Москве выпал 15 ноября.
Опубликованный в Tеlegram-канале госкорпорации видеоролик сделан из кадров, снятых спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
"Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники "Роскосмоса" наблюдают за прохождением циклона", - уточнили в госкорпорации.
На высокоэллиптической орбите, позволяющей снимать полярные регионы планеты, работают два спутника "Арктика-М". Группировку "Электро-Л" составляют три аппарата (под номерами 2, 3 и 4) на геостационарной орбите (порядка 36 тысяч километров над Землей). Запуск "Электро‑Л" № 5 планируется в декабре этого на ракете "Протон-М" с Байконура.
Разгрузка автомобиля со снегом в снегосплавном пункте - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме
Москва Земля Байконур (город) Роскосмос Протон-М День народного единства
 
 
