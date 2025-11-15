Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер скончался
00:29 15.11.2025
Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер скончался
Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер скончался - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер скончался
Спортивный директор колледжа Лейни и бывший тренер по футболу Джон Бим, получивший известность благодаря документальному сериалу Last Chance U на платформе... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T00:29:00+03:00
2025-11-15T00:29:00+03:00
Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер скончался

Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер Бим скончался

© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции в штате Калифорния, США
Сотрудники полиции в штате Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции в штате Калифорния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Спортивный директор колледжа Лейни и бывший тренер по футболу Джон Бим, получивший известность благодаря документальному сериалу Last Chance U на платформе Netflix, скончался от огнестрельного ранения, полученного во время стрельбы в американском городе Окленд, штат Калифорния, сообщила местная полиция.
Ранее американские СМИ сообщили, что один человек получил ранения в результате стрельбы в колледже Лейни в Окленде. Позже СМИ уточнили, что пострадавшим был Джон Бим.
"К сожалению, тренер Бим скончался сегодня утром от огнестрельного ранения, которое он получил вчера", - сказал журналистам глава полиции Флойд Митчелл.
Полиция Окленда также сообщила в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) о том, что в связи с нападением был произведен арест.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
12 октября, 00:33
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
