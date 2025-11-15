Пострадавший при стрельбе в Калифорнии футбольный тренер скончался

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Спортивный директор колледжа Лейни и бывший тренер по футболу Джон Бим, получивший известность благодаря документальному сериалу Last Chance U на платформе Netflix, скончался от огнестрельного ранения, полученного во время стрельбы в американском городе Окленд, штат Калифорния, сообщила местная полиция.

Ранее американские СМИ сообщили, что один человек получил ранения в результате стрельбы в колледже Лейни в Окленде . Позже СМИ уточнили, что пострадавшим был Джон Бим.

"К сожалению, тренер Бим скончался сегодня утром от огнестрельного ранения, которое он получил вчера", - сказал журналистам глава полиции Флойд Митчелл.

Полиция Окленда также сообщила в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) о том, что в связи с нападением был произведен арест.