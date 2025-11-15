ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом на тот момент.
Трамп уверен, что конфликт на Украине не начался бы, будь он президентом
Трамп уверен, что конфликт на Украине не начался бы, будь он президентом
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом на тот момент. РИА Новости, 15.11.2025
Трамп уверен, что конфликт на Украине не начался бы, будь он президентом
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото