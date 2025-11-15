ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение конфликта на Украине.
Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта
Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение конфликта на Украине. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта
Трамп надеется на скорое разрешение украинского конфликта
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото