Синнер обыграл де Минаура и вышел в финал итогового турнира АТР
Теннис
 
18:38 15.11.2025
Синнер обыграл де Минаура и вышел в финал итогового турнира АТР
Синнер обыграл де Минаура и вышел в финал итогового турнира АТР
теннис
спорт
атр
турин
Новости
спорт, атр, турин
Теннис, Спорт, АТР, Турин
Синнер обыграл де Минаура и вышел в финал итогового турнира АТР

Действующий победитель итогового турнира Синнер обыграл де Минаура

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Де Минаур идет седьмым в рейтинге ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты.
Синнер, который является действующим победителем итогового турнира, выиграл четвертый матч кряду, не уступив соперникам ни одного сета.
Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим (8).
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Final Stage
15 ноября 2025 • начало в 16:40
Завершен
Янник Синнер
2 : 07:56:2
Алекс Де Минаур
Теннис Спорт АТР Турин
 
