Синнер обыграл де Минаура и вышел в финал итогового турнира АТР

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.